بلدية خميس مشيط تصادر 1433 كجم مواد غذائية غير صالحة

كثّفت بلدية خميس مشيط -خلال الأسبوع الماضي- رقابتها الميدانية، خلال 7 بلديات فرعية، إضافة إلى وكالة الخدمات ممثلة في إدارة صحة البيئة، والفرقة المسائية، ورقابة الأسواق، وإدارة الطوارئ، والبلاغات، بالتعاون مع مختبر البلدية العام، وذلك على المحلات الصحية والمهنية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وشملت الحملة جميع المنشآت الصحية والمهنية، خلال 243 جولة رقابية بمختلف أنواعها، أسفرت عن ضبط 84 منشأة مخالفة، وإنذار 85 منشأة، وإغلاق 17 منشأة أخرى، إذ تمثلت المخالفات على تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين، الذين تم إيقافهم عن العمل إلى جانب مصادرة وإتلاف 1433 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و76 لترا من زيوت القلي المكررة والمعاد استخدامها، كما تم تطبيق كل الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزارات بحق المخالفين.



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