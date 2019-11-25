ملتقى ومعرض النحالين ضمن الفعاليات السنوية لغرفة القصيم

اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم إدراج ملتقى ومعرض النحالين ضمن فعاليتها السنوية اعتبارا من العام المالي الحالي 2019، إثر تحليل استبانة تقييم المشاركين والزوار والمهتمين للملتقى الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء 23 /3 /1441 والتي أظهرت أن نسبة الراغبين في المشاركة في المعرض المقبل بلغت 97%، فيما تجاوزت النسبة المتوسطة لجميع معايير التقييم 60%. يذكر أن جهة الاختصاص بالغرفة كانت قد أجرت دراسة ميدانية على ملتقى ومعرض النحالين الأول لمعرفة أبرز الإيجابيات والسلبيات التي يمكن الاعتماد عليها في إطار استمرارية الفعالية مستقبلا من خلال فريق عمل متخصص وشملت المعايير والتنظيم والمبيعات والضيافة والتوقيت وتوفر المعلومات ومدة الملتقى والتغطية الإعلامية والتجهيزات والمطبوعات وأداء فريق العمل. وكانت المعايير أظهرت مؤشرا مشجعا للغاية رغم أنها التجربة الأولى فإن الغرفة قامت بإدراج الملتقى والمعرض ضمن قائمة الفعاليات التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة، والتي تهدف إلى تنويع المناشط والموارد المالية وتوطين المهن وزيادة الاهتمام فيها.



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