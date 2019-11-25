حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا. جاء ذلك بعد ما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار، حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق. وأكدت الوزارة أنه جاري المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورا، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي خصوصا من الليث جنوبا حتى جازان بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب تعد بيئية ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تكافح أسراب الجراد الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.