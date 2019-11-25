السعودية اليوم / مقتل عنصرين من الأمن المالي في هجوم على نقطة تفتيش



باماكو 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

قُتل عنصران من الأمن المالي وأصيب ستة آخرون خلال هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش في مقاطعة باندياغارا بولاية موبتي وسط البلاد.

ولم تتحدث وكالة الأنباء المالية - التي أوردت الخبر اليوم - عن أي إصابات في صفوف المهاجمين.

مما يذكر أن مالي تشهد تدهورًا أمنيا متواصلا، وهجمات متكررة لجماعات إرهابية مسلحة خلفّت مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي ومدنيين.

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17:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.