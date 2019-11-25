السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يكرم أمين مجلس فتيات القصيم



بريدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة - بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمستشارة بالإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي، والمستشارة بالإمارة لولوة الخميري - اليوم الأمين العام لمجلس فتيات القصيم منال المهنا نظير الجهود والإسهامات الوطنية والمجتمعية التي تم تقديمها لخدمة فتيات المنطقة من خلال عدد من المبادرات التي قام بها المجلس.

ورحب سموه بالأمين العام لمجلس فتيات القصيم , مقدماً شكره لها ولجميع عضوات المجلس على ما قُدم من إسهامات وطنية واجتماعية لخدمة فتيات المنطقة، مثنياً على ذلك العمل، سائلاً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما قدمه المجلس بقيادة أمينة المجلس منال المهنا، الذي يدل على المواطنة الصادقة لفتيات هذا الوطن المعطاء، وحبّهن لتقديم العمل الاجتماعي الذي يخدم جميع المراحل العمرية، مشيراً إلى أن الجهود التي قدمتها هي وزميلاتها في مجلس فتيات القصيم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع، ويؤكد مدى عمق محبة بنات هذه المنطقة لتقديم كل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً.

من جانبها عبّرت المهنا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه وتكريمه، مشيرةً إلى أن الفضل لسمو أمير منطقة القصيم - بعد الله سبحانه وتعالى - في نجاح ما يقدمه مجلس فتيات القصيم وتكاتف جميع الزميلات من عضوات المجلس في العمل لخدمة فتيات المنطقة، مؤكدة أن هذا التكريم من سموه يعد حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد لكل ما يخدم فتيات المنطقة ، ويحقق تطلعاتهن ومتطلباتهن، لافتةً النظر إلى أن المجلس قدم خدماته لأكثر من 150 ألف مستفيدة من فتيات المنطقة خلال العامين الماضيين.

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16:02ت م

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