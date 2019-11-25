شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يواسي أسرة «آل جرمان» في فقيدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفيق الأسمري (أبها)

قدَّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة آل جرمان في وفاة العميد الدكتور جرمان بن طراد آل جرمان الأسمري، وذلك في منزل الدكتور سعيد بن طراد آل جرمان الأسمري بمدينة أبها.

وسأل الأمير تركي الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم، قدّم أشقاء وأبناء وأقارب الفقيد شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والثواب، وأن يُسكن الفقيد أعلى درجات الجنة.