شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية للتجارة على محطات الوقود والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 محطات وقود نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتي اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

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