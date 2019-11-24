شكرا لقرائتكم خبر عن أم تستغيث لإنقاذ طفليها.. ونائب أمير جازان يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، بالتواصل مع والد الطفلين إبراهيم ووسام، بعد انتشار مقطع فيديو لوالدتهما تطلب علاج أطفالها داخل أو خارج المملكة.

كما وجه سموه برفع كافة التقارير الطبية إلى الجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج المملكة في أسرع وقت حسب رأي الهيئة الطبية في ذلك.

وكانت ووالدة الطفلين إبراهيم ووسام قالت عبر مقطع فيديو: "وسام صار مقعد على السرير لا يمشي ولا يتكلم ولا يشعر بشيء بعد إهمال علاجه في العام ونصف الماضية، والدكتور قال: علاج أولادك في أوروبا.. شوفي لك فاعل خير".