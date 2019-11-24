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حملات مفاجئة على محطات الوقود لمنع التلاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة على محطات الوقود لمنع التلاعب والان نبدء بالتفاصيل

أجرت وزارة التجارة والاستثمار، حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة، وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.

وأكدت الوزارة؛ مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

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