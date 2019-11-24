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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة على محطات الوقود لمنع التلاعب والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة؛ مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
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