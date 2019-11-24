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مستجدات الحالة المطرية على المملكة
تحسنات خلال الـ48 ساعة القادمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي توقعاته لحالة الطقس والأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقال الحربي في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء أمس الأحد: أظهرت التحديثات الأخيرة.. تحسنًا في توقعات الأمطار خلال 48 ساعة القادمة.. الأمطار.. وارد حضورها على جنوب العراق، والكويت شمال شرق السعودية والقصيم وشمال الرياض وجنوب شرق حايل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها بشأن طقس اليوم الاثنين، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.
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