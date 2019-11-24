شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي عسير: احذروا الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 تنبيه لأهالي عسير: احذروا الضباب يستمر حتى السابعة صباح يوم غد متابعات الخليج 365 - عسير حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب يسبب تدنيًا في مدى الرؤية على منطقة عسير. Advertisements وأوضحت الأرصاد، في تنبيه لها عبر “تويتر”، أن الحالة على مناطق أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل. ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة ستبدأ في تمام الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السابعة صباح يوم غد الاثنين. شارك الخبر







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