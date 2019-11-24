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أم تستغيث: ما حد راح ينصفني إلا محمد بن سلمان
ابنها أصبح مقعدًا ولا يمشي أو يشعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
عمر المعاناة 10 سنوات، والحالة المرضية نادرة، سقط فيها إبراهيم ووسام وهما طفلان مصابان بمرض نادر، فيما ذكرت والدتهما تفاصيل رحلة طلب العلاج من صحة جازان إلى مدينة الملك فهد الطبية.
وقالت والدة الطفلين إبراهيم ووسام في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد: الدكتور رفض أن يرفع للهيئة الطبية بتحويل أولادي للعلاج على نفقة الدولة بالخارج؛ لأنه لا يريد أن يساعدنا، وقال: دوروا لكم متبرعين لحالة أولادكم.
وتابعت: وسام أصبح مقعدًا على السرير لا يمشي ولا يتكلم ولا يشعر بشيء بعد إهمال علاجه في العام ونصف الماضية، والدكتور قال: علاج أولادك في أوروبا شوفي لك فاعل خير.
وناشدت الأم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل وإنصافها وأبنائها في حقهم بالسنوات التي ضاعت، مضيفة: ما حد راح ينصفني إلا محمد بن سلمان.
من جهته، علق الإعلامي مفرح الشقيقي على الواقعة بالقول: حال الطفلين إبراهيم ووسام موجعة ومحيرة والسؤال لوزارة الصحة: هل يحق لطبيب أن يقول لمريض ابحث بنفسك عن متبرع لعلاج أبنائك في الخارج؟!
هل يحق للهيئة الطبية تجاهل إرسالهم للخارج إلا بعد توفر 10 حالات معهم؟! والسؤال الأهم: من يملك الحل اليوم؟
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