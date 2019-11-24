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هل يمكن لمن سُجن بقضية غسل الأموال السفر؟
يُمنع لمدة مماثلة لفترة العقوبة الخاصة به
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
ويؤدي انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة؛ نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًّا لتنفيذه، كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
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