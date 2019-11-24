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يريد تسمية ابنته ملاك والأحوال ترد
اسم صدرت فتوى شرعية بتحريمه
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطن يريد تسمية مولودته الجديدة “ملاك”.
وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بموقع “تويتر” ردًّا على الاستفسار: إن هذا الاسم من الأسماء الممنوع تسميتها بعد صدور تحريمه بفتوى شرعية.
وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.
ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.
ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.
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