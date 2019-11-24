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أمطار غزيرة الليلة وغدًا
الحالة الجوية مستمرة لـ24 ساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم، استمرار تأثير الحالة الجوية خلال الـ24 ساعة القادمة وهذه الليلة على منطقة الرياض وجنوب شرق وشرق حائل والقصيم والكويت وخاصة جنوبها.
وتابع أن وتيرة الهطول الغزير تهدأ نهار يوم غد على المرتفعات مع استمرار هطول الأمطار، فيما تبقى الفرص لشمال مدينة الرياض إلى حفر الباطن.
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