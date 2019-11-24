اخبار السعوديه

أمطار غزيرة الليلة وغدًا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة الليلة وغدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-24

أمطار غزيرة الليلة وغدًا

الحالة الجوية مستمرة لـ24 ساعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

Advertisements

وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم، استمرار تأثير الحالة الجوية خلال الـ24 ساعة القادمة وهذه الليلة على منطقة الرياض وجنوب شرق وشرق حائل والقصيم والكويت وخاصة جنوبها.

وتابع أن وتيرة الهطول الغزير تهدأ نهار يوم غد على المرتفعات مع استمرار هطول الأمطار، فيما تبقى الفرص لشمال مدينة الرياض إلى حفر الباطن.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة الليلة وغدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا