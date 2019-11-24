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شكرا لقرائتكم إمارة تبوك تعدل مواعيد عمل منسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إمارة تبوك تعدل مواعيد عمل منسوبيها
بناء على موافقة وزير الداخلية
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
صدر تعميم أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، والمبني على موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بتعديل الدوام الرسمي للإمارة.
وبحسب التعميم، يبدأ الدوام في تمام الساعة 8:15 صباحًا إلى الساعة 3:15 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الثلاثاء 29/ 7/ 1441هـ.
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