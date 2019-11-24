إمارة تبوك تعدل مواعيد عمل منسوبيها

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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صدر تعميم أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، والمبني على موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بتعديل الدوام الرسمي للإمارة.

وبحسب التعميم، يبدأ الدوام في تمام الساعة 8:15 صباحًا إلى الساعة 3:15 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الثلاثاء 29/ 7/ 1441هـ.

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