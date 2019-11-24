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أمطار الباحة تُخلي 55 طالباً وأستاذاً من الكلية الأهلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أخلى الدفاع المدني في الباحة 55 طالباً وأستاذاً من الكلية الأهلية مساء اليوم (الأحد)، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى القاعات والمعامل.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه تم تأمين الفرق اللازمة لإخلاء جميع طلاب القاعات وهيئة التدريس وفصل التيار الكهربائي.

وأكد الغامدي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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