شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الباحة تصادر 3 آلاف دجاجة فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

صادرت أمانة منطقة الباحة أكثر من 3 آلاف دجاجة مجمدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مراقبو الأمانة الكمية التي كانت مُعدة وجاهزة للتوزيع والتسويق على المستهلكين، إضافة إلى ضبط سيارة مبردة وأخرى مكشوفة كانت تقوم بنقل دجاج مبرد بطريقة عشوائية غير متوافقة مع المعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة في النقل والتخزين، وتمت مصادرة وإتلاف كامل الكميات المضبوطة بالطرق المناسبة عبر المختصين في الأمانة، واستحصال الغرامات اللازمة وفق اللائحة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكداً أن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليهم بحدها الأعلى. وحث الدكتور السواط المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على مركز البلاغات للأمانة على الرقم الموحد (940) أو تقديم بلاغ عبر موقع الأمانة أو واتساب الأمانة (‪0550271419‬).

مشدداً في ذات الوقت على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمنشآت التي تقدم الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات بأهمية التعاون وتقديم المصلحة العامة، والتأكد من تطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر على العاملين.