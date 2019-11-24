شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طوارئ لمواجهة أمطار جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

شهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة اليوم (الأحد) أدت إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمحافظات والقرى، فيما شكلت أمانة المنطقة وبلدياتها فرقاً للطوارئ والكوارث لنزح مياه الأمطار وفتح الطرق.

وذكرت أمانة جازان عبر «تويتر»، أنها تواصل أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة، ودعت المواطنين لتقديم البلاغات على الرقم الموحد (940).

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من جانبه، وجَّه رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، فرق الطوارئ والكوارث وفرق النظافة بنزح مياه الأمطار وفتح مجاري التصريف وردم المستنقعات وفتح الطرقات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود.

من جهة أخرى، شكلت بلدية فيفاء فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد (940) ومباشرتها، مؤكدة جاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لأخذ الحيطة والحذر، نظراً لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقه لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية وقطع مياه السيول.