تركي أل شيخ يعلن عن خصم 50 % على المقاهي والمطاعم والسينما في السعودية

اعلن تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبرى بعد فوز فريق الهلال السعودي على فريق أورأوا الياباني وتتويج الفريق كبطل مسابقة دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وصرح ترك أل شيخ بأن العالمية من الأمور الصعبة جدا، وأنه بمناسبة ذلك قد خصص خصم يقدر بنحو 50% لعدد من الأماكن الترفيهية مثل البوليفار والملاهي والمطاعم والسينما لفوز الهلال.

وبعد انتهاء المباراة قام تركي آل الشيخ بنشر فيديوهات تعبر عن فرحة السعوديين بحصولهم على فوز فريقهم على فريق أورأوا اليابانيـ حيث قد دون تركي أل شيخ تدوينه على تويتر قائلا فيها: “الزعامة والبطولة.. للهلال عادة الأزرق.. محد غيره زعيم.. ما هي لـ اوراوا ولا فيها مجال والهلال أف كل حالاته.. عظيم”