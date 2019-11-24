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عدن - ياسمين التهامي - فتيات بلون الزهور، يتجولن رفقة نساء شابات، أمام البوافي والمطاعم بالعاصمة صنعاء، حتى وقت متأخر من الليل، في تزايد ملحوظ لظاهرة غريبة تتسع يوم إثر يوم.

مصادر محلية، أوضحت لـ”المشهد اليمني” “أن ” عشرات الفتيات والنساء يقفن أمام المطاعم والبوفيات التي يرتادها ميسوري الحال، حتى وقت متأخر من الليل، من أجل الحصول على صدقات أو على بقايا طعام، في ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع اليمني، بأن تخرج النساء في الليل”.

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فتيات بلون الزهور، يتجولن رفقة نساء شابات حتى وقت متأخر في العاصمة اليمنية صنعاء.. للعمل في هذه المهنة!

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المصادر أشارت الى أن ظاهرة التسوّل بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لم تعد أمراً خارجاً عن المألوف بعد أكثر من خمس سنوات من الانقلاب على الاجماع الوطني؛ بل أصبحت مشهداً عادياً وسلوكا يوميا أن تخرج نسائ وفتيات في الليل لطلب المساعدة، الامر الذي يعكس واقعاً معيشياً مخيفاً، بعد أن فقدت آلاف الاسر اليمنية مصادر رزقها، ونهب الحوثيون رواتب عائليها؛ الأمر الذي ينذر، وفق تقارير محلية ودولية، بحدوث مجاعة وشيكة في بلد هو بالأساس من أفقر البلدان في المنطقة.

وتشير تقديرات احصائية غير رسمية الى أن أعداد المتسولين في العاصمة صنعاء فقط في الوقت الراهن يصل إلى أكثر من 200 ألف متسول ذكوراً وإناثاً من مختلف الأعمار.

فيما تؤكد تقارير أممية، على أن أكثر من 19 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش نحو مليون موظف يعملون في القطاع الإداري العام، بلا رواتب منذ سبتمبر (أيلول) 2016.

وبالمقابل، تفيد إحصاءات أخرى غير رسمية بأن أعداد المتسولين في ازدياد مستمر، خصوصاً بمناطق سيطرة المليشيا، فيما لم تتحدث حتى اليوم أي إحصائية رسمية عن عدد إجمالي للمتسولين في اليمن.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أعلنت أخيراً أنّ أكثر من 20 مليون مواطن يمني في حاجة إلى مساعدة إنسانية بسبب الحرب، مشيرة إلى أنّ المنظمات الإنسانية تقدّم حالياً مساعدات مباشرة لأكثر من سبعة ملايين شخص كلّ شهر.