شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة.. اصطدام طائرتين أمريكيتين ومقتل 6 جنود بسبب ”سيلفي” (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة كارثية، تسبب التقاط طيار صورة "سيلفي" باصطدام طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان عام 2018، ولم يتم الكشف عن سبب الحادث إلا الآن.

ووقع الحادث في الـ6 من ديسمبر 2018 خلال عملية التزود بالوقود في الجو، حين اصطدمت مقاتلة "إف-18" بطائرة "سي-130" كان على متنهما 7 أفراد، وأثبت التحقيق أن طيار المقاتلة كان يلتقط صور "سيلفي" مع كتاب في يديه لحظة الاصطدام.

وكشفت وزارة الدفاع اليابانية حينها أن الحادث وقع قبالة السواحل اليابانية، جنوب رأس موروتو في جزيرة شيكوكو الرئيسية.

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