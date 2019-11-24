شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثروة السمكية يدشن الدورة الخاصة برفع كفاءة الإحصاء والرقابة والتفتيش البحري بالمهرة بتمويل منظمة "الفاو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن اليوم الأحد، وزير الثروة السمكية فهد كفاين، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، الدورة الخاصة برفع كفاءة الإحصاء والرقابة والتفتيش البحري في هيئات المصائد ومراكز الإنزال السمكي.



وتأتي الدورة التي تنفذها وزارة الثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة، بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، كجزء من برنامج يستهدف جميع المحافظات الساحلية حيث تم تنفيذ البرنامج في المحافظات عدن وأبين ولحج في وقت سابق، وسيتم تنفيذ البرنامج في الأسبوع القادم في المحافظات حضرموت شبوة وأرخبيل سقطرى، ولاحقا بقية البرنامج في كل من المخا والخوخة في محافظتي تعز والحديدة.

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وقال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، إن هذه الدورة تأتي ضمن الأنشطة في القطاع السمكي بالمهرة لإسناد عملية الرقابة والتفتيش والبدء في حملة الحد من المخلفات التي تحصل في الصيد التقليدي في جميع المحافظات الساحلية.

وأشار إلى أن الدورة تستمر ثلاثة أيام ويتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات المتعلقة في بالإحصاء السمكي ومجال الرقابة والتفتيش.

ولفت إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن اهتمامات الوزارة بمجال تحسين آلية الإحصاء السمكي وتعزيز الرقابة والتفتيش لحماية الثروة السمكية من المخالفات في محال الصيد التقليدي.



من جانبه، عبر الوكيل المساعد لمحافظة المهرة، حسين المسعدي، عن سعادته بحضور تدشين الدورة، مؤكدا على أن الحفاظ على الثروة السمكية يمثل حفاظا على أحد أهم مصادر الدخل القومي ومعيشية السكان.



وشدد على أهمية الرقابة الذاتية من قبل المواطن والصياد والجهات الحكومية، داعيا المتدربين إلى الاستفادة من الدورة وترجمتها على الواقع.



وشكر المسعدي، الوزير كفاين ووزارة الثروة السمكية، على اهتمامها بالقطاع السمكي بمحافظة المهرة.

إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات، أن الدورة تأتي بتمويل من منظمة الفاو، إضافة إلى جزء أخر سيكون مقدم من الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة نظرا لكثرة المشاركين.



وشكر المدربين من كلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت، والمتدربين في الدورة على الاهتمام والحضور، متمنيا للدورة النجاح والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما شكر كلشات، كل من ساهم في إقامة الدورة التي تعد أول دورة تدريبية تخصصية في المهرة في مجال القطاع الثروة السمكية.



ويشارك في الدورة الذي جاءت ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل العيش لمجتمعات الصيادين، 37 من العاملين في مجال الإحصاء والرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للمصائد ومراكز الإنزال بالمهرة.