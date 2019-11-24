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عدن - ياسمين التهامي - حركات مثيرة لأمير سعودي وملياردير خلال مجلس عزاء ومواقف أخرى استفزت حفيد مفتي المملكة.. إذا استنكر صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق الشيخ عبد العزيز بن باز الحالة التي يعيشها المجتمع السعودي، والتي لا تتفق مع روح الإسلام، ولا علاقة لها إلا بالجاه واحترام أصحاب النفوذ.

وكتب بن باز في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " عندما كنت في أمريكا (التي نصفها بالرأس مالية) وأجلس مع بعض الأمريكان اسمعهم يتكلمون عن هواياتهم أو عن السياحة أكثر من المادة و المظاهر بكثير.. في حين أن مجالسنا معظم الكلام تجده عن أمور تتعلق بالفلوس و المظاهر، متسائلا : "من هو الرأس مالي".

وأضاف : مجتمع سيطرت عليه المادة الفانية و المظاهر الزائفة و التفرقة الاجتماعية الكاذبة حتى في مجالس العزاء.. مجتمع مُقسم لعدة طبقات بحسب النسب و الفلوس، لافتا إلى أن المادة أو النسب هما المعيار عندهم أما حسن التدين و مكارم الأخلاق على الهامش، ما أبعدهم عن الشرف و الرقي و الحضارة الحقيقية.

وتابع قائلا : كنت في عزاء و أثناء جلوسي حضر أمير للعزاء و جلس بجانب صاحب المنزل ثم صار الاثنان يتكلمون مع بعض و أنصرف صاحب المنزل عن المعزين حتى أنه صار لا ينتبه لمن يلقي عليه التحية أو يودعه عند خروجه من المجلس. معظم المجتمع السعودي قائم على المادة و المظاهر الكاذبة و لا يرى الشرف إلا فيهما.

وأوضح أيضا أنه كان في مناسبة و رأيت الناس صفوف يقبلون رأس أحد الحضور ،، فسألت صاحب المنزل ( من هذا الذي جميع الناس يقبلون رأسه ؟ فقال لي متعجباً ( ما تعرف هذا !! هذا فلان بن فلان الملياردير ). و لم يصفه بأكثر من ملياردير.

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أمير سعودي يستفز حفيد مفتي السعودية بحركات مثيرة خلال مجلس عزاء.. وماحدث صادم للجميع

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