صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف بتعرض مواطن بالعقد الثالث من العمر لإطلاق نار أدى إلى وفاته وذلك بضاحية قارا مساء يوم الاثنين 1441/3/21. وأضاف المتحدث: لقلة المعلومات المتوفرة عن الحادثة، تم تشكيل فريق عمل لتكثيف البحث والتحري عن الجاني، وبفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الجاني وضبطه (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم في الحادثة (رشاش)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان من شرطة الجوف بشأن واقعة قتل مواطن بإطلاق النار عليه من رشاش.. والكشف عن هوية الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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