حالة الطقس غداً.. هطول الأمطار على الرياض وبعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من المناطق.
وهذه المناطق هي الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير. ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً في الدمام والقنفذة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في القريات (5 درجات).
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