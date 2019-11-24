1.1 مليون معتمر يصلون المملكة لأداء مناسك العمرة.. وهذه جنسياتهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد المعتمرين الذين وصلوا لأرض المملكة لأداء المناسك، وجنسياتهم، حيث بلغ عددهم 1.1 مليون معتمر، كما أوضحت وسيلة الوصول. وبلغ عدد التأشيرات الصادرة للعمرة من قنصليات المملكة حول العالم (1.339.376) مليونا و339 ألفا و376 تأشيرة، وصل منهم (1.133.365) مليون و133 ألفا و365 معتمرا، غادر منهم أكثر من 853 ألفا، ومتواجد بالمملكة أكثر من 297 ألف معتمر.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين المنافذ الجوية، ووصل عبرها مليون و88 ألفا، وعن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، و7 معتمرين فقط عبر المنافذ البحرية. وعن أكثر الجنسيات قدوما: باكستان 319494، تليها إندونيسيا 306461، الهند 195345، ماليزيا 50841، ثم تركيا 50775 معتمرًا.