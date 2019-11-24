صحيفة الجزيرة تعتذر لبتال القوس بسبب تغريدة مسيئة نشرها موظف الصحيفة

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أثارت تغريدة مسيئة نشرتها صحيفة الجزيرة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر “، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تم تدارك الموقف وتقديم الاعتذار للإعلامي بتال القوس بعد حذفها ونشر تغريدة أخرى توضح ما حدث.

وفي التفاصيل، كان بتال القوس قد هنأ نادي الهلال بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للهلال.. لفهد بن نافل،، مبروك للهلاليين.. أخيرًا تم ترويض العاصية.. فريق قدم مهر البطولة بالكامل”.

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وأعاد حساب صحيفة الجزيرة الرسمي تغريدة بتال القوس، وعلق عليها قائلًا: “الله لا يبارك فيك.. الهلال خضع آسيا، وخضع معها ناس واجد.. موتوا بغيضكم”.

وأثارت تغريدة صحيفة الجزيرة ردود فعل غاضبة عبر “تويتر”، حيث أبدى عدد من الإعلاميين استياءهم من هذه الكلمات المسيئة، مطالبين بتدخل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي واتخاذ خطوات صارمة.

واعتذر حساب الصحيفة عبر “تويتر” على هذه التغريدة، وقال: “نشر في حساب الجزيرة تغريدة عن طريق الخطأ من أحد الزملاء كان يريدها في حسابه الشخصي، وتم حذفها، ونعتذر للزميل العزيز بتال القوس على هذا الخطأ غير المقصود.

