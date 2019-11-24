الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الاثنين- استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان» وتشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

حالة البحر تسمح بالصيد

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

أعلى درجات الحرارة

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كل من «الدمام والقنفذة» أعلى درجات الحرارة بـ35 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب القريات بـ5 درجات.

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وفي وقت سابق، أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد سوف تدخل آخر أنواء الوسم لهذا العام، بدخول منزلة «الزبانا»، وستكون مدتها 13 يومًا؛ حيث تزداد برودة الجو ليلًا.

دخول منزلة «الزبانا»

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحصيني: «سبحان الله.. غدًا الأحد 27/3/1441هـ، دخول منزلة (الزبانا) آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام»، موضحًا أن مدتها 13 يومًا، وفيها تزداد برودة الجو ليلًا، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، وفيها يُحبس الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية».

هطول أمطار غزيرة

كما توقع الحصيني، أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق؛ وذلك حتى ليلة اليوم الأحد.

وقال الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض.

مناطق التأثر

وتابع الحصيني أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصةً جنوب جدة والطائف.