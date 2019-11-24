معهد الإدارة العامة يدرب 2335 موظفًا حكوميًّا على 92 برنامجًا

استقبل معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، 2335 موظفًا حكوميًّا وموظفة للالتحاق بـ92 برنامجًا تدريبيًّا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بـ(جدة والدمام وأبها)، وفروعه النسائية بالرياض، والدمام، وجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين، ورفع كفاءتهم الإنتاجية عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتُراوح مدة تنفيذ كل برنامج بين يومين و5 أيام.

29 برنامجًا لـ732 موظفًا بالرياض

وبحسب ما هو مخطط له، فسوف يلتحق بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض 732 موظفًا حكوميًّا بـ29 برنامجًا تدريبيًّا؛ هي: إعداد التقارير، وإعداد المراسلات، والإبداع الإداري، والاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والعروض التقديمية Power Point، إضافة إلى المتابعة الإدارية، والهندسة القيمية، وبرمجة المشاريع الهندسية، وتطوير الموارد البشرية، وتقويم البرامج التدريبية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

وتشمل البرامج أيضًا: مباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات التفاوض، ومهارات السكرتارية الإبداعية، إضافة إلى مهارات متقدمة في معالجة النصوص، وهندسة البرمجيات، والاتصال الفعال في العمل، والأرشفة الإلكترونية (5)، ومهارات بناء فرق العمل، كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد البرنامج الموجَّه (أعمال المنافسات والمشتريات) ويلتحق به 25 متدربًا.

برامج للمراقبة الداخلية

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 488 موظفًا حكوميًّا بـ19 برنامجًا تدريبيًّا، وهي: إدارة الجودة الشاملة، وإدارة نظم المعلومات الصحية، واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها (3)، وإعداد التقارير، والإبداع الإداري، والأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، والتخطيط التنفيذي، والقيادة الإدارية، إضافة إلى تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومبادئ المحاسبة المالية، ومعالجة النصوص، فضلًا عن نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المعلومات الشخصية Outlook، وأصول المحاسبة الحكومية، والتقارير الإخبارية، وتوزيع العمل.

كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة 4 برامج موجهة ويلتحق بها 100 متدرب؛ هي: القدرات التنفيذية للمديرين (2)، وتنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات، ومهارات الكتابة الإدارية.

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تهيئة الموظف الجديد

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 304 موظفين حكوميين بـ12 برنامجًا تدريبيًّا؛ هي: إدارة الجودة الشاملة، وإدارة النزاع في المشاريع الإنشائية، والحسابات الختامية الحكومية، والحقوق والمزايا المالية للموظف، والمسؤولية الإدارية، وبرمجة التطبيقات بلغة Java، وتنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، وشغل الوظائف، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات السكرتارية الإبداعية، والضمانات البنكية، والمحاسبة الحكومية في الفروع، كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (تهيئة الموظف الجديد) ويلتحق به 20 متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق 102 من الموظفات الحكوميات بـ4 برامج تدريبية؛ وهي: إعداد البحوث الصحية، والإشراف الإداري، وإدارة الفعاليات (2)، كما ينفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض 3 برامج موجهة تلتحق بها 75 متدربة؛ هي: أخصائي الموارد البشرية، وتهيئة الموظف الجديد، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير.

الجرائم المعلوماتية ومجالات أخرى

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 222 موظفًا حكوميًّا بـ8 برامج تدريبية؛ هي: إدارة الاجتماعات، وإدارة نظام التشغيل Windows.. محطة العمل، والجداول الإلكترونية Excel، والجرائم المعلوماتية، والحسابات الختامية الحكومية، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات بناء فرق العمل، كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة عسير برنامجين موجهين؛ هما: أخصائي الموارد البشرية، ومهارات الكتابة الإدارية، ويلتحق بهما 50 متدربًا.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية، تلتحق 44 موظفة حكومية بـبرنامجين تدريبيين؛ هما: إدارة الوقت، واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة تلتحق 173 موظفة حكومية بـ7 برامج تدريبية؛ هي: الإشراف الإداري، والإلقاء الفعال، والجداول الإلكترونية Excel، والعروض التقديمية Power Point، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومباشرة الأموال العامة، والاتصال الفعال في العمل.