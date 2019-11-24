«الحج والعمرة»: إصدار أكثر من مليون تأشيرة لضيوف الرحمن منذ غرة المحرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن إصدار مليون و339 ألفًا و376 تأشيرة خلال الفترة من غرة المحرم هذا العام حتى 27 ربيع الأول 1441هـ.

ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة، جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونًا و133 ألفًا و365 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297ألفًا و491 معتمرًا، فيما سجلت إحصاءات المغادرين من مختلف المنافذ 835 ألفًا و874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

تنوع الدخول للمملكة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيانها الإحصائي، أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها مليون و88 ألفًا و608 معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44 ألفًا و750 معتمرًا، ووصل 7 معتمرين فقط عبر المنافذ البحرية.

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الأعداد حسب الجنسيات

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكانت وبالترتيب: باكستان (319 ألفًا و494)، تليها إندونيسيا (306 آلاف و461)، وثالثًا جاءت الهند (195 ألفًا و345)، ثم ماليزيا (50 ألفًا و841)، وتركيا خامسًا بـ50 ألفًا و775 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من بنجلاديش (36 ألفًا و)21، والجزائر (28 ألفًا و785)، والمغرب (18 ألفًا و146)، والعراق (16 ألفًا و851)، والأردن (16 ألفًا و223 معتمرًا)، بحسب بيان وزارة الحج والعمرة.

تطوير محركات الحجز

وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام؛ مراكز «عناية» التي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين، سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، كما طورت وزارة الحج والعمرة، محرك الحجز المركزي «مقام» الذي يتيح لطرفي الخدمة -من شركات عمرة وفنادق وشركات نقل من جهة، ومعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى- التعاقد مباشرةً من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي، تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد، وحفظ الحقوق لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

بدون معاملات ورقية

ويتيح محرك الحجز المركزي «مقام» -بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة، ووزارة الخارجية، ومركز المعلومات الوطني- إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق واحد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثراؤها.