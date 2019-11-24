بحث التعاون في حقوق الإنسان مع ألمانيا

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في الرياض، أمس، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية عضو البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاج» نيلسن آنن، وذلك على هامش ندوة أقامتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. واستعرض الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وبحثا آفاق التعاون.

وأبرز العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.