بحث التعاون في حقوق الإنسان مع ألمانيا

وأبرز العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
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