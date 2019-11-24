الفيصل: منطقة مكة تحظى برعاية الملك وولي العهد

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، شكره وعرفانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نظير ما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام في جميع المجالات.

جاء ذلك، خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، إذ جدّد الأمير خالد الفيصل التأكيد على دور الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة، حين كان أميرا لها، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة.

محاكاة التجربة

ثمّن الأمير خالد الفيصل، دور مراكز الأحياء، خصوصا في محافظة جدة، مقدما شكره إلى الأمير مشعل بن ماجد، نظير ما حققته المراكز في المحافظة من نجاح، مستدلا بإنشاء 4 مراكز نموذجية، فيما يجري العمل على تنفيذ 4 أخرى في أحياء «الروضة، القرينية، الشاطئ، حي الأمير فواز النموذجي»، حاثا المسؤولين في العاصمة المقدسة والطائف، على محاكاة التجربة، وتطوير العمل، والارتقاء به في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة لتؤدي هذه المراكز دورها المجتمعي المُناط بها.

تسمية الأعضاء

تمت -خلال الاجتماع- المواقفة على تسمية أعضاء الجمعية للدورة المقبلة، كذلك استعراض ما تم إنجازه في الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مراكز أحياء نموذجية جديدة في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء مركز للأنشطة الشبابية، وآخر للأنشطة النسائية بمحافظة الطائف.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. واطّلع الأمير خالد الفيصل على المراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف، خلال الفترة المقبلة.

مراكز الأحياء

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4 مراكز نموذجية

4 مراكز يجري العمل على تنفيذها

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