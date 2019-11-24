إصدار 1339376 تأشيرة عمرة و1133365معتمرا يصلون إلى المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1339376 تأشيرة، وذلك منذ غرة محرم هذا العام وحتى 27 ربيع الأول 1441، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297491 معتمرا، فيما سجلت إحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة. وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي، أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرا، بينما وصل 7 معتمرين عبر المنافذ البحرية. وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، تليها إندونيسيا 306461، وثالثا جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا بـ50775 معتمرا. وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146، العراق 16851، الأردن 16223 معتمرا.



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