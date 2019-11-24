أطباء سعوديون
بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بلغ عدد القوافل الطبية التي سيرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال العام الحالي 13 قافلة، استفاد منها أكثر من 11 ألف مريض ومريضة في البلدان الإفريقية المستهدفة.
وتنوعت القوافل الطبية ما بين «الجراحة العامة، والتجميل، والناسور البولي، والنساء والتوليد، وجراحة الأطفال، وجراحة العيون»، وتمت بالتنسيق مع مكاتب الندوة الخارجية وسفارات المملكة، في العديد من البلدان وضمت نُخبة مميزة من الأطباء السعوديين ذوي الكفاءة العالية.
خدمة الإنسان
نجحت القوافل الطبية في تقديم الرعاية الطبية من خلال 4.400 عملية جراحية متنوعة، ومعاينة 6.787 مريضا ومريضة يمثلون كافة الشرائح العمرية.
وأشار الأمين العام للندوة العالمية، الدكتور صالح الوهيبي أن الندوة كونها منظمة عالمية مستقلة لا تألو جهدا في تعزيز رسالة الإسلام التي تدعو إلى الطمأنينة والتعايش، من خلال قوافلها الطبية وحرصها على خدمة الإنسان، مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته، مبينا أن هذه القوافل تعد أنموذجا إنسانيا يزيد من لُحمة الترابط مع الثقافات المختلفة، ويحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لمستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة.
2019
13 قافلة
11 ألف مستفيد من المرضى
2018
6 قوافل طبية متنوعة
6 آلاف مستفيد من المرضى
كانت هذه تفاصيل خبر منح 124 مواطنا ومواطنة وسام المؤسس من الدرجة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.