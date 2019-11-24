السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظة المخواة والمراكز التابعة لها .

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق, والقرى والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:41ت م

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