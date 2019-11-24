السعودية اليوم / وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية تلتقي ممثل الأمم المتحدة في السودان



الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

التقت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ بمكتبها اليوم ممثل الأمم المتحدة في السودان قوي يوب.

وأعلن المسؤول الأمم عقب اللقاء دعم المنظمة لمشاريع الرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، وحث الحكومة السودانية على تزليل العقبات التي كانت تواجه المنظمات، كما ناشد المجتمع الدولي على التفاعل بصورة أكبر لمساعدة السودان في المرحلة المقبلة.

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21:33ت م

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