‎ع / السعودية اليوم / إدارة تدريب جازان تنفذ دورة حفظ الطاقة في المباني للجهات الحكومية بالمنطقة



‎جيزان 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

‎بدأت اليوم دورة "حفظ الطاقة في المباني "، التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

‎وتهدف الدورة التي تنفذ على مدى أربعة أيام إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.

‎وتأتي الدورة ضمن الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتُقدم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة ببرنامج كفاءة الطاقة بمختلف المناطق كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.

‎// انتهى //

20:56ت م

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