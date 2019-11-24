السعودية اليوم / محافظ الحُرّث يؤدي صلاة الميت على الشهيد مجرشي



الحُرّث 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

أدّى محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الإلمعي ، بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع قرية المحصارة في محافظة الحُرّث ، صلاة الميت على الشهيد جندي أول فهد بن يحيى زيلعي مجرشي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة مع محافظ الحرث رئيس مركز الخشل عبده دوداني ومساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم الشهري، وعدد من ضباط حرس الحدود وجموع من أهالي المحافظة.

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20:14ت م

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