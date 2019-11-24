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تحذير من الاحتطاب الجائر: لها عقوبات
خطر يهدد البيئة والموارد الطبيعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من الاحتطاب الجائر، مؤكدةً أنه خطر يهدد البيئة والموارد الطبيعية والغطاء النباتي بالمملكة.
وشددت البيئة والمياه والزراعة، خلال تغريدة لها عبر “تويتر”، على أن الاحتطاب الجائر مخالفة قانونية تعرض صاحبها للعقوبات، متابعة: كن إيجابيًّا وحافظ معنا على البيئة ومكتسبات النطاق الأخضر بالمملكة.
ولفتت الوزارة إلى أن الخشب يتكون من كميات كبيرة من الكربون الذي يمتص من الهواء في عملية البناء الضوئي وتطلق أوراق الشجر كمية وافرة من الأكسجين.
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