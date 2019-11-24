الحارثي: المملكة أهم دولة بمجال الإعلام بالمنطقة

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، أن المملكة أهم دولة في مجال الإعلام بالمنطقة، وكل المعطيات المهمة للريادة موجودة.

وتابع الحارثي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن في زحمة المنتديات وقع الكثيرون في فخ التكرار، ومنتدى الإعلام السعودي يبحث عن فكرة متفردة في المحتوى الإعلامي.

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وأضاف: تطورنا كإعلاميين، تمنحنا فرصة الاطلاع على تجارب الآخرين، وبناء شبكة علاقات بين الإعلام المحلي والإعلام العربي والأجنبي.

ولفت إلى أن: جائزة الإعلام السعودي في 14 فئة، تشمل الصحافة والتلفزيون والإذاعة والتطبيقات، وحصرناها في السعودية بهدف إبراز الحركة الإبداعية في الإعلام السعودي.

وقال الحارثي: لا زالت الفرصة متاحة لألف إعلامي للمشاركة وحضور جلسات المنتدى بالتسجيل على الموقع الإلكتروني: هنا

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