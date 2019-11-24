مرور عام على ميلاد أول طفلتين معدلتين جينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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"وصل إلى عالمنا قبل بضعة أسابيع، طفلتان صغيرتان جميلتان من الصين، بحالة صحية جيدة مثل أي طفل آخر. تحمل الصغيرتان اسمي لولو ونانا".

بهذه الكلمات وبابتسامة خجولة ارتسمت على وجهه، أذاع العالم الصيني "هي جيانكوي"، على مجتمع العلم وعلى الناس في أنحاء العالم في 25 نوفمبر 2018، للمرة الأولى نبأ الطفلتين اللتين ولدتا عن طريق التلقيح داخل المختبر، تلاه تعديل جيني قبل أن يتم زراعتهما داخل رحم الأم.

وأصبحت "لولو ونانا" أول طفلتين معدلتين وراثيا في العالم.

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وبعد مرور عام على الولادة، لا توجد طريقة لمتابعة حالة الطفلتين.

لقد تمت معالجة جيناتهما باستخدام مجموعة تعديل الجينات لمنحهما مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في).

ولم تنشر "وكالة أنباء الصين الجديدة" الرسمية (شينخوا)، أي أخبار أو تقارير بشأنهما منذ يناير الماضي.

وتردد آنذاك أن السلطات كانت على دراية بهوية الطفلتين، وأنهما تخضعان للملاحظة الطبية.

وينطبق الأمر نفسه على امرأة كانت حبلى في ذلك الوقت في جنين ثالث، قام العالم "هي" بمعالجة جيناته وراثيا. ولم يتم الإعلان في أي وقت مضى عما إذا كان الطفل قد ولد.