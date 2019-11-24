فيصل بن بندر يطلع على إنجازات جامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير جامعة الأمير سطام، الدكتور عبدالعزيز الحامد يرافقه وكلاء الجامعة.

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واستعرض الدكتور الحامد خلال اللقاء إنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية، وأهداف الجامعة المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وقدم مدير جامعة سطام لأمير منطقة الرياض شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات، والتي حصلت عليها الجامعة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي، كما قدم مدير الجامعة تقارير موجزة حول منجزات وكالات الجامعة التعليمية والأكاديمية ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكالة الجامعة للتطوير والجودة ووكالة الجامعة لشؤون الطالبات وتقرير عن الشراكات المؤسسية والجوائز الأكاديمية والتعليمية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها، مؤكدا في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.