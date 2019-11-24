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شكرا لقرائتكم إخلاء 55 شخصًا في كلية الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إخلاء 55 شخصًا في كلية الباحة
بسبب تسرب مياه داخلها
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أخلى الدفاع المدني في منطقة الباحة، 55 شخصًا في كلية الباحة الأهلية؛ بسبب تسرب مياه.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخلها، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد.
ولفت إلى أنه عند الوصول وُجد تسرب مياه؛ مما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم 55 شخصًا، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع؛ حتى يتم إزالة الخطورة.
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