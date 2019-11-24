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تطبيع الأوضاع بعدن وفقًا لاتفاق الرياض

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2019-11-24

تطبيع الأوضاع بعدن وفقًا لاتفاق الرياض

توجيه باعتماد الموازنات لتنفيذ الخطة

متابعات الخليج 365 - واس

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه “اتفاق الرياض”.

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وناقش رئيس الوزراء مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.

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