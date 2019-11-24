اخبار السعوديه

الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-24

الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل

بهدف دفع عجلة التنمية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

التقى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مساء اليوم الأحد، شيوخ القبائل، ضمن أسبوعيات المجلس في عامها التاسع.

Advertisements

وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، استمع خالد الفيصل إلى مقترحات شيوخ القبائل الهادفة لدفع عجلة التنمية بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا