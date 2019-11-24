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الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل
بهدف دفع عجلة التنمية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
التقى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مساء اليوم الأحد، شيوخ القبائل، ضمن أسبوعيات المجلس في عامها التاسع.
وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، استمع خالد الفيصل إلى مقترحات شيوخ القبائل الهادفة لدفع عجلة التنمية بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.
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