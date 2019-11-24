الفيصل يستمع لاقترحات شيوخ القبائل

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

التقى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مساء اليوم الأحد، شيوخ القبائل، ضمن أسبوعيات المجلس في عامها التاسع.

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وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، استمع خالد الفيصل إلى مقترحات شيوخ القبائل الهادفة لدفع عجلة التنمية بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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