شكرا لقرائتكم أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-24 أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي منها تطوير التشريعات والأنظمة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي، والتي تهدف إلى توطين 36 ألف وظيفة في القطاع الصناعي. Advertisements والاتفاقية المذكورة بين العمل ووزارة الثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية واللجنة الوطنية الصناعية. وتهدف الاتفاقية، بحسب ما ذكرت وزارة العمل عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد، إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة، وأخيرًا متابعة رصد أثر التوطين في القطاع الصناعي. شارك الخبر

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