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حريق بقرية الرجعان بسبب التماس كهربائي
لم يصاحب الحادث أي إصابات أو وفيات
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، اليوم الأحد، بلاغًا عن نشوب حريق في أحد المنازل الواقعة بقرية الرجعان.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مدني محايل عسير باشر بلاغًا عن نشوب حريق في منزل شعبي بقرية الرجعان مكون من 4 غرف، وانحصر الحريق في غرفة واحدة، حيث عمل المدني على احتواء وإخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة.
وأشار إلى أنه لم يصاحب الحادث أي إصابات أو وفيات، فيما يعود سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى التماس كهربائي في أحد القوابس الكهربائية بالغرفة.
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