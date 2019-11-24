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أمطار على عسير ومكة حتى الثانية صباحًا
مع نشاط في الرياح السطحية
متابعات الخليج 365 - عسير
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير، وتحديدًا البرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليت وطريب، وأيضًا محايل.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، حيث تبدأ الحالة في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الأحد وتنتهي في الثانية صباح يوم غد الاثنين.
كما نبهت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا أضم والخرمة والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وتربة وميسان.
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