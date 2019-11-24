مدرسة تخالف التعليمات وتحشد الطلاب لمباراة #الهلال

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم تخلُ أجواء الفرحة التي عمت المملكة اليوم بفوز الهلال باللقب الآسيوي، من بعض المظاهر السلبية والمستنكرة.

وبالرغم من تعميم وزارة التعليم الخاص بإقصاء طلاب المدارس عن أجواء التعصب الرياضي أظهر فيديو متداول، قيام مدرسة بوضع شاشة عرض كبيرة اصطف حولها الطلاب على مقاعد الدراسة لتشجيع الهلال .

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الفيديو الذي نشره الإعلامي عبدالعزيز الخميس عبر تويتر، أظهر الطلاب وسط أجواء حماسية فيما غاب عن المشهد أي من المعلمين أو المشرفين ولم يتضح بعد أين تم تصويره.

وكانت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري أكدت في وقت سابق أن وزارة التعليم، ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية، ومع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

وأضافت الشهري، في بيان لها، أن التعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن أي انفعالات، أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.

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